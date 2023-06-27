【一分鐘看圖論市】三大經濟體央行政策分道揚鑣

超級央行週落幕，各國貨幣政策明顯分道揚鑣，中國「降息」、歐洲「升息」、美國「鷹派暫停」，顯示全球經濟不再是同步的，而是一系列不同的週期。

資料來源：Bloomberg、野村投信整理，資料日期：2023/06/21。

進入高利率時代，品質成勝出關鍵

資金成本不再低廉，市場追求遠期獲利潛力的意願降低，更偏好當前獲利能力及財務體質較佳的公司。

資料來源： MSCI、Bloomberg，原幣報酬，野村投信整理；資料日期：截至 2023/06/15。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

全球金融市場重點回顧 (06/17~06/23)

【成熟市場】

Fed 主席鮑爾鷹派證詞，暗示「未來繼續升息」

儘管 6 月 FOMC 會議維持利率不變，但主席鮑爾赴國會作證重申下半年仍需要升息以遏制通膨。其中鮑爾補充道「絕大多數委員認為利率還有上升空間，今年再升息兩次是適當的，聯準會將會持續努力將通膨恢復至 2％水平」。

美國新屋開工率飆升至 13 個月以來新高

美國 5 月新屋開工數月升 21.7% 至折合年率 163.1 萬戶，創造 2016 年以來最大增幅，也大幅高於市場預期；5 月建築許可則是月升 5.2% 至折合年率 149.1 萬戶，顯示房地產市場出現復甦跡象。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/06/23。

英國央行意外升息 2 碼，加大對抗通膨力道

英國央行（BOE）升息 2 碼（50 個基點），將基準利率提高至 5%，創 15 年以來新高。央行總裁貝里（Andrew Bailey）重申先前升息的指引「明年初利率將達到 6% 左右的峰值」，預告接下來將繼續升息。

【新興市場】

經濟救急，中國央行宣布降息

中國人民銀行於 20 日（週二）宣布調降貸款市場報價利率（LPR），1 年期和 5 年期 LPR 均下調 10 個基點，一年期 LPR 來到 3.55%，五年期 LPR 來到 4.2%，然而降息力度卻不如市場預期，導致市場對中國的經濟復甦情景仍舊存有疑慮。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/06/23。

一改過去降息政策，土耳其央行一口氣升息 26 碼

土耳其央行將基準利率提高近一倍至 15%，這是 2021 年 3 月以來首次升息，但升息幅度低於市場預期，導致里拉續貶。

【匯率】

鮑威爾鷹派證詞，美元指數周線止步連三黑

美元指數單周上漲 0.65%，至 102.90，終止連續三周下滑態勢。

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