第三季台股震盪機會增加 AI引領新投資格局

時序進入 2023 下半年，美國聯準會自去年初啟動升息循環以來首次暫停，符合市場預期，美國及全球景氣落底、經濟成長呈現趨緩，通膨如預期由高檔緩步下滑，但亦高於較市場預期更為黏著。聯準會按兵不動，暫停升息，對市場來說是個好消息。製造業仍在庫存去化中，預期需求在下半年回升，但恢復強度待觀察， AI 應用引領投資風潮，推動 AI 相關需求成長優於其他次產業 ，2023 年盈餘成長下調預期接近谷底，野村投信建議當市場回檔時可分批布局中長線趨勢看好族群，包括半導體，高速運算，AI，伺服器，以及新能源車，綠能等。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，從近期美國暫停升息可以看出聯準會將持續關注就業市場動向和通膨數據來決定利率決策。對於台股而言，美國通膨持續回落，升息循環步入尾聲，資金近期大舉返回台股，融資餘額也落底反彈，大盤有強力支撐。在 AI 熱潮下，科技股進入新格局，伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業增加 AI 投資。不過，中國 PMI 持續下滑，解封後的經濟復甦疲軟，恐影響消費需求回溫，台灣 4 月外銷訂單年減 18.1％，連續 8 個月負成長，出口持續放緩，顯示基本面復甦力道有限。從下半年展望明年，各產業谷底復甦機會已經出現，包括美國經濟並未衰退而是軟著陸的事實，消費性商品需求有機會恢復，低迷的企業獲利展望可望在第四季出現轉機。

近期 AI 熱潮，將帶動 AI 相關產業的新成長契機，姚郁如指出，生成式 AI 如 ChatGPT 帶動 AI 多層面的應用 (如: 醫療、工業自動化等)，例如因 AI 需要更多的「算力」，帶動建置資料中心的需求；AI 對於半導體的需求也更多，Gartner 預估 AI 半導體成長性優於總體半導體平均，全球 AI 半導體市場 2021~2026 年複合成長率為 + 19.9%，5 年成長 2.5 倍，台灣在 AI 技術供應鏈中，主要提供半導體製造及 IC 設計服務，設計服務可降低客戶開發 ASIC 的門檻，長期成長性看好 (資料來源：Disclaimer / Annotations，資料日期：2023/5)。此外，伺服器與散熱等亦為受惠的族群，以伺服器來說，預估 2022~2025 年 AI 相關伺服器的市場年複合成長率可達 18%，明顯超越一般伺服器 (資料來源：IDC，MacquarieResearch，日期：2023/3)。

從基本面來看，由於 AI 熱潮帶動資金湧入相關次產業，我們看到 AI 相關產業個股波段漲幅較大，市場評價都樂觀地用 2024 年的獲利作為計算基礎，然而實際上就業績方面並未見到顯著起色，上游半導體進入庫存調整模式，伺服器產業原本需求較穩定，在上半年雜音亦湧現下，進入庫存調整模式，有待 AI 應用及新平台在下半年帶動產業復甦，好消息是再下調的空間不大，可望隨著庫存去化後而好轉，恢復強度仍待觀察，至於評價面，雖然先前市場反彈，台股的本益比 (P/E) 仍在相對較低水準，具備不錯的投資價值。

另一個值得關注的投資風向是綠能，根據國際研究報告指出，市場和政策共同推動公共充電樁快速成長，美歐成長性可望優於全球平均，此外，中國今年新能源車滲透率預計來到 30%。相關基礎建設中車樁比仍低 (理想比例 2:1)，意味未來公共充電樁的成長需求龐大，提高充電樁比重將成為各國投資重點 (資料來源：IEK，資料日期：2023/6)。

第三季因投資氣氛較為保守，基本面持續下調，預期台股走勢仍為震盪，但在下半年市場需求與企業獲利可望轉佳的支持下，建議布局長期趨勢看好的族群，逢低買入持有。

資料來源：野村投信；資料日期：2023/6

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