加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/06/14）

野村腳勤觀點：

2024 年的企業資本支出將會大幅增加

當 NVIDIA 公布 Q1 財報後，市場驚訝於 AI 已經是可以賺錢的新科技，進而引起各家企業搶著布局 AI 的需求，然而其實多數的企業都預期今年是屬於衰退年，因此在資本支出的預算上相對保守，即便增加了 AI 相關的投資，但也只是挖東牆補西牆，在不影響經營的前提下，從別的地方的支出挪用出來。舉例而言，由於 AI 伺服器的價格是一般伺服器的 15~20 倍，如果用預估全年 1400 萬台一般伺服器需求來計算，其中 10% 替換成 AI 伺服器，今年的訂單頂多來到 10 萬台，和一般伺服器的量相比依然不大。不過進入 2024 年，考量通膨及經濟都有機會出現顯著改善，預估企業將重新編列更高的資本支出預算，到時就不會像今年這般拮据，而是有機會見到真正的爆炸性需求。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 升息終點已近：美國通膨持續回落，提高 6 月 Fed 不升息機率，升息循環步入尾聲

(二) 資金動能強：資金近期大舉返回台股，融資餘額也落底反彈，大盤有強力支撐

(三) 庫存水位逐漸正常：終端庫存已陸續恢復健康水位，預計第三季將是庫存落底的時間

(四)AI 引領新趨勢：伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局

大盤利空因素：

(一) 中國復甦疲軟：中國 PMI 持續下滑，解封後的經濟復甦狀況不如預期，恐影響消費需求回溫

(二) 出口持續放緩：台灣 4 月外銷訂單年減 18.1％，連續 8 個月負成長，顯示基本面復甦力道有限

第三季進入震盪機會增加

5 月底由於 AI 熱潮帶動資金湧入相關次產業，我們看到相關的成長型個股波段漲幅較大，市場評價都樂觀地用 2024 年的獲利作為計算基礎，然而實際上就業績方面並未見到顯著起色，預估今年上修的機會也不大，短線上大盤有機會在 6 月宣布停止升息後見到高點，指數及個股跟著進入震盪的機會增加。但從下半年展望明年，各產業谷底復甦機會已經出現，包括美國經濟並未衰退而是軟著陸的事實，以及通膨已被有效控制，只要通膨能有感降溫到 3% 左右，預估消費性商品需求有機會恢復，低迷的企業獲利展望可望在第四季出現轉機，最重要的是 AI/EV / 自駕車 / 綠能等四大主軸的長期成長性依然看好，2024 年預估將是總經復甦加基本面改善進而啟動長期多頭的開端。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/05/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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