北環線驅動雙北發展 翻轉三重更宜居

都市更新向來是一座城市進步的原動力，而交通建設，特別是捷運路網的建立，就是最強大的驅動引擎，推升區域發展價值！大台北地區居民密切關注的捷運三環六線，其中北環線已正式開工，待北環線三重蘆洲段完工後，地區居民率先受惠，前進台北市區將省下至少 20 分鐘。

三重蘆洲區域本就有成熟生活圈，房價與台北市中心相比堪稱親民，特別是三重，與台北市僅一橋之隔，北環線助攻交通路網更暢旺，是否能吸引更多「脫北者」前來，引發市場熱議。

北環線助攻三蘆發展 有望吸引外來人口

戴德梁行董事吳秉諭認為，北環線最受惠以三重蘆洲為主，一般來說，重劃區街廓整齊、環境均質，對自住客來說極具吸引力，再加上，三重蘆洲與士林北投的關係本就密切，當北士科入場門票已來到每坪百萬元之譜，三重蘆洲的發展動見觀瞻，有望吸引外來人口的移入。

北環線日後將與中和新蘆線、信義淡水線及文湖線交匯，覆蓋南京松江、南西、中山、北車、東門永康、東區、信義計畫、大直美麗華、內科等商圈，成為「環狀線最具價值的一段」。

環狀線北環段已於今年 3 月開工，動土典禮上台北市長蔣萬安（右一）、新北市長侯友宜（右二）都出席。(圖取自新北市捷運局官網)

盤點北環段各站 Y23 五華國小站最受關注

環狀線北環段的動工，象徵雙北蛋黃區生活型態將更無縫接軌，今年 3 月環狀線北環段區段標開工，雙北市長皆出席設在「Y23 五華國小站」的動土典禮，從選址上就可看出「Y23 五華國小站」的重要地位，該站透過集賢路、重陽大橋到士林中正路，一線串聯超過 6 公里雙北生活廊道，真正實現「3 站到士林、一個轉彎北士科、6 站大直美麗華、再下一站進內科」的生活連動價值。

值得一提的是，新北市政府城鄉局、都市更新處還透過都市計畫，將三重的閒置荒地，打造成一座座的新北綠家園，讓民眾走出家門即享有草坪綠地、體健設施及兒童遊戲場，透過都市更新，三重市容將展現不同風貌，營造宜居環境。

新北促參案指標「銀新未來城」 區域優勢更加分

受到三重在地矚目的促參案「銀新未來城」，預計民投金額 55 億元，將打造兼具商場、運動、停車、長照等的複合式開發計劃，並設置運動設施、幼兒托育、醫療衛生設施、住宿型長照設施、社區式長照機構與全齡友善服務居住單元。

整合北環線動工、「銀新未來城」進駐的區段優勢，再加上優質學區、公園等設施，更加豐富三重交通、文教等生活機能資源，也讓三重地區房市、尤其是「捷運 Y23 五華國小站」周邊，區域大型推案格外備受關注。

透過整體開發的推動，加上交通網絡加持，與台北市僅一橋之隔的新北三重，將展現更具優勢的城市風貌。