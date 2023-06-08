加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/06/07）

野村腳勤觀點：

AI 的產業趨勢已經成形

有一個很有趣的統計，Factset 統計在美國第一季財報季期間，標普 500 指數成分股中提及「AI」的企業家數高達 110 家，不僅遠高於去年第四季的 78 家，也創下歷史新高。誠然也許有些企業只是蹭一下 AI 的熱度，讓自己與 AI 沾邊，但不可否認包括 Meta、Google、Amazon 及 Microsoft 等科技巨頭們皆一致表態要增加 AI 的資本支出，可以預見 AI 將是未來所有企業發展的重點。根據 Precedence Research 預估，2030 年全球 AI 產值將達 1,591 億美元（年複合成長率 38%），從過去美國 4 次生產力循環來看，每一次生產力循環大約會走 20 年，而現在這波從 2010 年開始由互聯網帶動的生產力循環才走到一半，未來 10 年屬於 AI 的榮景可能才正要展開。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 升息終點已近：美國通膨持續回落，6 月 Fed 不升息機率高達 75%，升息循環步入尾聲

(二) 美國消費穩健：4 月美國實質消費月增率升至 0.5%，三個月移動平均為 + 0.1%，實質消費尚穩健

(三) 資金動能強：資金 5 月大舉返回台股，融資餘額也落底反彈，大盤有強力支撐

(四)AI 引領新趨勢：伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業持續增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局

大盤利空因素：

(一) 出口疲軟：4 月外銷訂單年減 18.1％，連續 8 個月負成長，顯示基本面復甦力道疲軟

(二) 留意漲多修正：基本面尚未全面好轉，留意短線過熱盤勢漲多修正風險

科技股好但非所有產業都好，留意大盤漲多修正

今年台股的表現令人驚艷，類股部分普遍也表現不俗，不過這般榮景主要是受到 AI 題材帶動評價上修，就基本面而言總體經濟仍未看到復甦跡象。檢視台股第一季上市櫃公司獲利僅 5,984 億，YoY 衰退 48%，表現其實不算好，短期大盤大漲後勢必會面臨漲多修正風險；產業中只有觀光、通信網路及資訊服務維持正成長，其餘產業普遍衰退 20% 以上，誠然部分科技股受惠 AI 財報表現較佳、股價上漲有基本面支撐，但多數產業的基本面都還很疲弱。好消息是，AI 的確具備長期產業趨勢，因此即便這波走勢出現修正，應也屬於健康的回檔，但產業基本面還是有明顯的分化情況，因此還是建議選股不選市，挑選出具有基本面支撐的長期趨勢類股再投入資金。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/05/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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