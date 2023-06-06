AI浪潮下，科技股領先帶頭奔跑！

近期 AI 應用的興起，進一步帶動相關產業成長動能，使台美相關 AI 概念股更上一層樓，根據 Precedence Research 預估，2030 年全球 AI 產值將高達 1,591 億美元（年複合成長率 38%），相比於已相當成熟的半導體產業，未來 10 年屬於 AI 的榮景才正要開始。

未來 10 年贏家，AI 潛力值得期待

資料來源：Precedence Research，資料日期：2023/5

野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，過去 10 年先是搭上加密貨幣挖礦熱潮，接著電動車崛起、ChatGPT 爆紅， NVIDIA 憑藉把顯卡「運算力」提早打好 AI 的基礎，脫穎而出跟上這一波的趨勢，成為圖形處理器 (GPU) 領導廠商。由於 AI 演算法需要能夠極大量平行運算的晶片，此剛好為 NVIDIA 的強項，相比於傳統 CPU 強在多功能的複雜運算，NVIDIA 的 GPU 更能完美應用於 AI 的深度學習模型上。隨著 AI 晶片的需求與日俱增，產業重心也逐漸從「蘋果供應鏈」轉移到「AI 供應鏈」，除了國外科技巨擘搶投資 AI 領域，台灣許多設備廠商早也提前布局，已成為這場顯卡爭奪戰中的最大受惠者。

事實上無論是物聯網、雲端亦或是 AI，共同點就是需要處理巨量數據資料，擁有強大的運算力是決定勝負關鍵，透過高效能 AI 伺服器便能使運算力大幅升級，只要伺服器的需求越高，相關零組件的需求就也越高，高速傳輸、散熱及高效電源管理等技術更是提高效率的關鍵，全球約 90% 的伺服器是由台灣生產製造，在這波強 AI 新浪潮下，帶動強大的運算需求，預計台灣的科技廠可以掌握許多 AI 的商機。

台灣受惠 AI 晶片相關次產業

AI 晶片 關鍵零組件 / 伺服器 IP BMC 高速傳輸 晶圓代工 封測 PCB /ABF 載板 散熱電源供應器 連接器 伺服器品牌 / 組裝廠商

資料來源：野村投信整理，資料日期：2023/05

謝文雄指出，美國通膨持續回落，Fed 升息循環步入尾聲，大盤有強力支撐，加上強 AI 所引領的新趨勢及 AI 晶片需求增加，企業持續增加 AI 投資，具備長線趨勢 AI 應用有 利多頭格局的走勢。今年以來，除了日股外，台股漲幅高居全亞洲之冠，近期這波漲勢中，只要跟 AI 議題相關的公司，股價都出現不小反彈，但並非所有企業都已在 AI 方面提早佈局，多數產業的基本面依然偏弱，那些來自 AI 營收不如預期的公司，當市場出現獲利了結賣壓，樂觀情緒不一定能持續下去。在基本面尚未全面好轉的情況下，大盤仍屬於區間格局，投資人需留意短線過熱、盤勢漲多修正的風險。

野村 e 科技基金績效表現位於同類型基金前二分之一

績效 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 新台幣 20.17 33.38 44.18 18.54 19.65 99.53 同類型平均 11.42 18.45 27.12 5.17 7.69 72.60 四分位排名 1 1 1 1 1 1

資料來源：理柏 ，資料日期：2023/5/31

* 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型

>>> 閱讀更多精彩文章