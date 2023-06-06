【一分鐘看圖論市】Fed 先停再升?

「跳過式」升息，6 月停、7 月升?

上週有投票權的費城聯準銀行總裁哈克及 Fed 理事傑佛森都支持暫不升息，利率期貨市場顯示未來的 FOMC 動向出現重大轉變， 6 月不升息的機率竄升至 77.2%，而 7 月升息 1 碼的可能性則跟著提高。 預估短期殖利率將持續受貨幣政策干擾因素而出現波動，可留意債市回檔、價值面再次浮現的投資契機。

資料來源：CME Group，2023/06/02。註：藍色框為利率期貨定價之最高機率者

強者恆強，科技股再度成為投資心頭好

銀行危機後出現「一個時空兩樣情」，金融股狂瀉、科技股反而成為投資人另類的避風港。同時近期橫空出世的生成式 AI，更是受到投資人的狂熱追捧、資金也持續湧入， 上週科技基金單週淨流入金額高達 85 億美元，為紀錄以來最大單週資金淨流入。

資料來源：BofA Research，2023/05/31。

全球金融市場重點回顧 (05/27~06/02)

【成熟市場】

Fed 褐皮書：經濟降溫，前景略有惡化

對通膨與就業的各區調查都顯示稍稍放緩，而短期商業展望略比之前惡化，報告指出大約一半的地區近幾週經濟活動沒有變化、四個分區出現小幅成長、兩個分區呈現小幅至中度下滑，因此上週部分 Fed 官員表態 6 月會議暫停升息可能是合適之舉。

美國 5 月 ISM 製造業指數進一步下滑，連續 7 個月萎縮

5 月製造業指數降至 46.9，不及市場預期。觀察細項，新訂單指數加速萎縮至 42.6；價格指數大幅降至 44.2，創今年內新低，全球需求放緩致使原物料成本壓力進一步緩解。

美國 5 月非農就業人數增長遠超預期

美國 5 月非農就業人數增加 33.9 萬人，顯示勞動市場的韌性遠超出預期。然而，失業率明顯上升至 3.7%，為 2022 年 10 月以來新高；平均每小時薪資年增率微幅放緩至 4.3%。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/06/02。

【新興市場】

中國 5 月官方製造業 PMI 進一步下滑，連續 2 個月萎縮

5 月官方中國製造業 PMI 指數降至 48.8，然而主要調查中小型企業的財新 PMI 則上升至 50.9，反應中國製造業表現分歧；官方非製造業 PMI 則是回落至 54.5，受到旅遊等內部需求支撐，仍繼續持穩在榮枯線之上。

印度第一季 GDP 加速成長，超乎預期

印度第一季 GDP 年增長加速至 6.1%，大幅優於市場預期的 5.0%，觀察各項，生產方面首季製造業產出年增率回升至 4.5%，結束連續兩季的負成長，印度官方也上修今年全年 GDP 增長率至 7.2%。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/06/02。

【匯率】

評估聯準會 6 月跳過升息，美元周線收低

美元指數周線止步連三紅，上周小幅下跌 0.18%。

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