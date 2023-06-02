AI生成時代，科技巨擘脫穎而出！

2023 年以來全球股市上演一波反彈，進一步分析會發現尤以美股行情熱絡，主要靠美股科技巨頭帶動，且漲幅集中在標普 500 指數市值前七大企業，以權值計算漲幅高達 70%，吸納絕大多數資金，寫下歷史新高紀錄，其餘 493 家公司的平均漲幅僅 0.1%，強者恆強便是 2023 全球股票市場的縮影。

資料來源：BofA Research，2023/05/25

在 AI 投資熱潮下，科技巨頭們迎來強勢的表現，美國作為 AI 領域投資最多的國家，科技上力求領先他國，且發展初期進入門檻較高，AI 領域因技術研發需仰賴海量資源，使 AI 市場幾乎由幾大科技巨頭主導。例如微軟、谷歌及 META 就是 AI 技術先驅，而 AI 模型訓練需要的高階處理器市場，則由輝達及超微半導體瓜分，科技巨頭作為 AI 市場的主要玩家，增添長線成長潛力。全球市值前十大公司中，科技公司就佔七席，總市值達 10.49 兆美元；以 2022 年底全球百大企業市值總額 35.16 兆美元計算，7 家大型科技公司佔近 1/3 市值，「強者恆強」將持續，相關科技巨頭之表現值得留意。

資料來源：Bloomberg、PwC；資料日期：2022/12 * 標普 500 指數市值前七大企業依序分別為蘋果、微軟、Alphabet、谷歌、亞馬遜、NVIDA 及特斯拉。

ChatGPT：強 AI 新時代

AI 大生成時代開始！隨著 ChatGPT 出現，強 AI 發展已展開，駿利亨德森環球科技創新基金經理人 Denny Fish 表示，ChatGPT 體現 AI 大躍進的程度，它不僅重新定義演算法，進而改變整個社會及企業技術交互運作方式，人工智慧是與物聯網（IoT）、軟體即服務（SaaS）、雲端及 5G 串連，將全球經濟推向數位大未來的主題之一，此外，AI 將通過優化數據和計算能力來提供其他技術無法單獨實現的提高生產力的解決方案，例如 ChatGPT 平臺藉由人工智慧（AI）帶來有效大量的運算能力，以滿足類似聊天機器人的服務需求及預測。

AI 投資將是主軸

生成式人工智慧，簡單地定義，它是一種使計算機能夠在很大程度上基於運算數據源的推斷，而不是從人類輸入中獲取線索，來創建類似人類生成的技術，通過解析大量數據並尋求可能超出人類溝通的能力和解釋能力來預測及實現，創建全新的應用程式和商業模式，企業將為之受惠。

Denny Fish 認為，每隔一段時間就會出現新一波的創新，例如：人造衛星，智慧手機、人類基因對照。支撐 ChatGPT 技術已經醞釀多年，ChatGPT 強聲量歸功於人工智慧（AI）的進步程度，不僅重新定義先進計算的可能性，而且還有極大可能性改變企業及社會之間的科技互動模式。ChatGPT 對於機器人聊天與產業自動化相關應用程式來說，將是趨使 AI 成熟的好機會，因為透過大量的快速分析及學習，來診斷問題，進而改善客戶體驗，從而獲得有利的結果。每一次的轉變，不可避免地將導致一些現有平台的蠶食。

創新帶來機遇

與許多創新一樣，對先進人工智慧的投資潛力也在不斷發展。OpenAI 及 ChatGPT 相關 AI 及技術投資潛力及吸引力具有強大的回饋價值，掌握科技創新才能搶佔先機。而具有前瞻性的非科技公司可能會尋求將 AI 整合到公司營運，以提高工作效率和獲利目標；另外，要使 AI 滲透到全球經濟體系中，需有兩個有利條件：運算能力必須呈現指數式的高效能成長，複雜計算的單位成本須下降，這二項條件將影響強 AI 部署速度，生成式 AI 和其他先進 AI 的應用，成功遍及世界各個角落 「最後一哩路」 的關鍵步驟。

野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，這波 ChatGPT 的熱潮預計將帶動更多層面 AI 的應用（如: 醫療、工業自動化等），由於強 AI 需要巨大的運算力，這將帶動更多晶片需求；此外數據資料中心的建置，對於伺服器的升級需求也將是正面影響，也將為台灣散熱零組件廠商帶來更多新的成長契機。TrendForce 預估 2022~2026 年複合成長率將達 10% 以上，相對應的 IP/ASIC、散熱、伺服器代工廠等相關類股將可望受惠，即便經濟衰退在 2024 年仍是隱憂，但全球科技龍頭企業一致表示將會增加 AI 相關的資本支出，從新的技術變革來看，未來 AI 的成長前景仍大，尤其是今年因 AI 熱潮最受矚目，相關類股推升市值大幅躍進，投資人可考慮長線佈局 AI 概念股。

資料來源：lipper ，資料日期：2023/4/30 * 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型。

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