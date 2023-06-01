AI是長期多頭題材 但仍應留意短期回檔風險

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/05/31）

野村腳勤觀點：

全球進入算力軍備時代

NVIDIA 執行長黃仁勳擔綱 2023 台北國際電腦展 (Computex) 開幕演講人，針對生成式 AI 趨勢，他談到了高效運算等 6 大主題，然而最令人興奮的是，他提到 NVIDIA 將不再只賣晶片，而是轉向大企業出售整個 AI 超級運算系統，簡單而言就是 AI 伺服器。事實上無論是物聯網、雲端亦或是 AI，共同點就是需要處理天文數字的資料，因此強大的運算力將是決定勝負關鍵，透過高效能 AI 伺服器便能使運算力大幅升級，只要伺服器的需求越高，相關零組件的需求就也越高，高速傳輸、散熱及高效電源管理等技術更是提高效率的關鍵。台灣產出全球約 90% 的伺服器，在這波 AI 新浪潮帶動運算力提升的需求下，預計台廠可以掌握很多商機。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 升息終點已近：美國通膨持續回落，Fed 升息循環步入尾聲

(二) 資金動能強：資金 5 月大舉返回台股，傳統共同基金等長線資金尚未完全進場，大盤有強力支撐

(三) 庫存初見好轉：筆電（NB）庫存率先回到疫情前正常水位，手機、電視等庫存也穩步去化中

(四)AI 引領新趨勢：伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業持續增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局

大盤利空因素：

(一) 出口疲軟：4 月外銷訂單年減 18.1％，連續 8 個月負成長，銷售疲軟顯示基本面復甦力道仍弱

(二) 留意漲多修正：基本面尚未全面好轉，大盤仍屬於區間格局，留意短線過熱盤勢漲多修正的風險

AI 是長期多頭題材，但仍應留意短期回檔風險

在 NVIDIA 公布 Q1 亮眼財報後，加權指數睽違一年再次站上萬六，今年以來除了日股，台股的漲幅高居全亞洲之冠，科技島之名當之無愧。確實 AI 的產業趨勢是明確的，台灣也能身為供應鏈中的一環而受惠，只是在近期這波漲勢中，會發現只要跟 AI 沾上邊的公司，股價都出現不小反彈，但並非所有企業都在 AI 方面提早佈局，當 AI 熱潮冷卻之後，那些來自 AI 營收不如預期的公司，股價勢必將出現回檔；另外目前大盤看似強勢，是因為半導體及電子零組件占台股比重較大，但多數產業的基本面狀況依然偏弱，只要獲利了結賣壓一出現，樂觀情緒不一定持續下去。站在專業投資的角度來看，AI 是長期多頭題材沒錯，但短線不建議再追高，逢修正再布局的投資策略才是王道。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/4/30

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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