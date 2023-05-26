近10年總報酬翻倍！可轉換債券長期表現佳

野村投信推出聚焦全球可轉債之多重資產基金 擁資產變身商機
野村投信身為台灣投信中率先推出直接投資股債資產的多重資產型基金先驅，今年再度推陳出新，將全球可轉換債券納入資產組合，推出聚焦在全球可轉換債券的多重資產基金 – 野村策略轉機多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。統計顯示，全球可轉換債券近十年的累積報酬率超越債券及多數主要股票資產。而可轉換債券雖然是債券，卻具有轉換身分成股票的權利，特殊的投資特性讓它具有進可攻、退可守的優勢。野村策略轉機多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 將於 2023 年 6 月 7 日開始募集，保管銀行為永豐銀行。
野村投信投資策略部張繼文副總經理表示，投資人或許聽過可轉換債券，但可能不清楚它的投資魅力。根據彭博統計，近十年全球可轉換債券累積報酬率為 113.5%，同期間全球非投資等級債券漲幅僅有 45.7%，而其他債券資產漲幅更不到三成；可轉換債券不僅遙遙領先其他債券資產，與股市相比也是毫不遜色，MSCI 世界指數同期間漲幅為 94.6%，而新興市場股票指數則是小幅下跌 4.3%。
隨著美國升息已到尾聲，目前市場普遍預期聯準會將停止升息，經驗顯示，當聯準會停止升息甚至開始降息，對利率敏感度高的債券資產普遍均有不錯的表現。張繼文指出，以前次 2018-2019 年聯準會升息期間來說，當聯準會停止升息後，債市迎來強勁上漲表現，其中全球可轉換債券在停止升息一年後漲幅高達 17.45%，領先其他類型債券 (資料來源：Bloomberg；2018/12/19-2019/12/19)。而自 2019 年 7 月起，聯準會因中美貿易戰與新冠疫情等因素開始降息，可轉換債券發揮其隨漲抗跌特性，在降息一年後上漲 16.75%，甚至超越全球股票漲幅 (資料來源：Bloomberg；2019/7/31~2020/7/31)。
以多重資產基金的方式投資全球可轉換債券，不僅能夠掌握可轉換債券的成長潛力，當市場評價過高時，還能調整部位至其他防禦型資產，充分發揮靈活應變的能力。此外，一般的可轉換債券基金在其投資標的轉換為股票後，就必須出清其部位，無法繼續持有，但多重資產基金可以繼續參與由債轉股後的投資動能，更能完整掌握投資標的之成長潛力。
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信亦為高盛 (原 NN (L))、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶以及駿利亨德森等境外基金之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長 (2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。
上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
文中所提個股僅為事件說明，非為個股推薦。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。
野村投信為高盛 (原 NN (L)) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列境外基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。
AMK01-230500107