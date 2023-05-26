近10年總報酬翻倍！可轉換債券長期表現佳

野村投信推出聚焦全球可轉債之多重資產基金 擁資產變身商機

野村投信身為台灣投信中率先推出直接投資股債資產的多重資產型基金先驅，今年再度推陳出新，將全球可轉換債券納入資產組合，推出聚焦在全球可轉換債券的多重資產基金 – 野村策略轉機多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。統計顯示，全球可轉換債券近十年的累積報酬率超越債券及多數主要股票資產。而可轉換債券雖然是債券，卻具有轉換身分成股票的權利，特殊的投資特性讓它具有進可攻、退可守的優勢。野村策略轉機多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 將於 2023 年 6 月 7 日開始募集，保管銀行為永豐銀行。

野村投信投資策略部張繼文副總經理表示，投資人或許聽過可轉換債券，但可能不清楚它的投資魅力。根據彭博統計，近十年全球可轉換債券累積報酬率為 113.5%，同期間全球非投資等級債券漲幅僅有 45.7%，而其他債券資產漲幅更不到三成；可轉換債券不僅遙遙領先其他債券資產，與股市相比也是毫不遜色，MSCI 世界指數同期間漲幅為 94.6%，而新興市場股票指數則是小幅下跌 4.3%。

隨著美國升息已到尾聲，目前市場普遍預期聯準會將停止升息，經驗顯示，當聯準會停止升息甚至開始降息，對利率敏感度高的債券資產普遍均有不錯的表現。張繼文指出，以前次 2018-2019 年聯準會升息期間來說，當聯準會停止升息後，債市迎來強勁上漲表現，其中全球可轉換債券在停止升息一年後漲幅高達 17.45%，領先其他類型債券 (資料來源：Bloomberg；2018/12/19-2019/12/19)。而自 2019 年 7 月起，聯準會因中美貿易戰與新冠疫情等因素開始降息，可轉換債券發揮其隨漲抗跌特性，在降息一年後上漲 16.75%，甚至超越全球股票漲幅 (資料來源：Bloomberg；2019/7/31~2020/7/31)。

以多重資產基金的方式投資全球可轉換債券，不僅能夠掌握可轉換債券的成長潛力，當市場評價過高時，還能調整部位至其他防禦型資產，充分發揮靈活應變的能力。此外，一般的可轉換債券基金在其投資標的轉換為股票後，就必須出清其部位，無法繼續持有，但多重資產基金可以繼續參與由債轉股後的投資動能，更能完整掌握投資標的之成長潛力。

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