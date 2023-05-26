【債選之債】美國投資級債『勢』來了

影音平台爆紅台劇《人選之人—造浪者》自上線後網路話題發燒不斷，更帶領觀眾一同踏入台灣激烈選戰背後不為人知的熱血幕僚團隊職人世界。劇中經典台詞「選舉就是靠一個氣勢，有氣勢就贏一半了」令人印象深刻！順應時『勢』，創造氣勢，最終候選人的成功讓競選團隊嚐到拚搏過後的甜美成果！現在美國升息接近尾聲，市場普遍預期聯準會將於今年為升息劃下句點，而此時正是適合進場布局債券的好時機！我們觀察到從去年 11 月起，債券市場一甩陰霾，各類債券百花齊放，其中又以美國投資等級債表現最為亮眼。

『勢』來了，美國投資級債表現最為亮眼

從 2022 年 11 月起債市出現強勁反彈，最壞的時機判斷已經過去！各類債券表現亮眼，其中又以美國投資等級債最為突出。美國投資等級債券價格與殖利率水準皆具吸引力，為投資人創造了難得一見的投資機會。近期市場雜音頻傳，在這種時刻，投資人更是偏好評等較佳的投資等級債。

終『升』響起，美國投資級債很受惠

歷史經驗顯示，聯準會結束升息週期，升息到頂後公債殖利率趨勢可望向下！當美國公債殖利率趨勢向下，美國投資級公司債在主要債種中表現相對出色！殖利率下降越多 (例如 1% 對比 2%)，存續期較長的投資級債表現將更為突出（見下圖）！目前美國升息步調正走向尾聲，殖利率趨勢有望向下，美國投資級債正站在極為有利的位置！

順『勢』而為，選擇硬底子的品牌

高盛投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金)(原: NN(L) 投資級公司債基金)，基金成立超過 20 年，近 100% 聚焦美元投資級債，以知名企業債為布局主軸，並榮獲晨星綜合評級 (註 1) 五顆星評和理柏評比 (註 2) 總回報及穩定回報最高分的殊榮，深得投資人肯定。

隨著升息進入倒數，公債殖利率趨勢可望向下，目前美國投資級債價格相對便宜，且殖利率具吸引力，後續資本利得空間也值得期待，建議投資人順『勢』而為，及早布局美國投資級債，搶佔先機！了解更多：「優質美元債」

(註 1) 資料來源：Morningstar；資料日期：2023/3/31。晨星星級評等係由評鑑機構同時衡量基金長期績效及風險波動的結果，星級越高表現越佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站說明 (http://tw.morningstar.com)；(註 2) 資料來源：Lipper；資料日期：2023/3/31。Lipper Leaders 評級系統每月更新一次，分別按照三年、五年、十年和整體的數值計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金按總回報、穩定回報、保本能力和費用以百分位數排名。於同一組別中，領先的 20% 基金被授予 Lipper Leaders 稱號，理柏基金評級不可預測基金表現，而且理柏並不保證資訊的準確性。詳情查詢，請瀏覽：www.lipperweb.com。

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