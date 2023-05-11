加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/5/10）

野村腳勤觀點：

題材性類股反彈，但缺乏基本面支撐

隨著 Q1 財報公布告一段落，許多主流電子股紛紛下調 2023 全年財測，對於今年需求復甦持保守態度，因此看到近期資金瘋狂往軍工、儲能、生技等類股聚集，這些類股都有一個共同點，都具有「題材性」來支撐熱度，比如 520 政策行情、零碳排放等。但長線而言這類股票大多缺乏長期趨勢及基本面作支撐，僅是因為主流股展望保守，資金才前來避難，許多個股的股本周轉率高達 50-60%，超過一半的股本都換過一輪，也證明多數的資金都不屬於長期投資，僅是短線炒作的熱錢。對於長線投資人來說，不必擔心最近主流類股的熄火，只要確認明後年的長線多頭方向，待市場利空消退、升息結束或是開啟降息，主流產業將會重回盤面要角。

經理人視角：

大盤利多因素：

升息終點已近：FED 5 月如期升息一碼，並暗示暫停升息，升息循環接近終點 經濟仍有韌性：美國 4 月非農業就業人口意外增加 25.3 萬人，當前有助於避免經濟衰退 長線資金撐盤：壽險及傳統共同基金 (Long Fund) 等長線資金尚未進場，大盤底部仍有強力支撐 科技趨勢未變：下半年迎接 iPhone 新產品、Server 新平台推出，科技股動能仍存

大盤利空因素：

通膨下降緩慢：美國核心通膨數據降幅緩慢，對於升息路徑及經濟仍有不確定性影響 銀行業危機隱憂：小型銀行倒閉事件頻傳，儘管政府出手救援態度堅定，惟後續仍需謹慎觀察

類股輪動快速，主流類股長線趨勢不變

因為企業財測保守的緣故，近期盤勢偏震盪，但其實市場並沒有太過悲觀，內資依然持續買進，以軍工、觀光、儲能為主，而外資雖然賣超但淨匯出有限，近期也看到逐漸加碼在 ABF、ODM、綠能等產業，而主流的電子類股雖然短線熄火，但隨著下半年 iPhone 新產品的推出、Server 新平台上線，以及明後年 AI 新應用推出及 EV 滲透率提升，長線看好電子的看法沒有改變。可以說市場沒有明確方向，青菜蘿蔔各有所好，類股勢必將快速輪動。對投資人而言，沒辦法每波漲勢都要跟到，很容易追高殺低，因此最穩妥的方法就是選擇長線趨勢明確的產業，比如 AI、電動車、綠能，待經濟重回成長軌道之後，市場將重新反映基本面展望，資金可望再度回歸市場主流族群。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/4/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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