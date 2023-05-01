上海房市重磅 多子女家庭買房最高可貸款人民幣144萬元

上海市住房公積金管理委員會在週日 (30 日) 發布了《關於本市實施多子女家庭住房公積金支持政策的通知》，內容指出，自今年 5 月 1 日起，符合上海住房公積金貸款規定的多子女家庭，在進行首購時，最高貸款限額可達人民幣 144 萬元。

新政策中表明，多子女家庭在上海市首度購屋，最高貸款限額 (包含補充住房公積金最高貸款限額) 在上海市最高貸款限額的基礎上再增加 20%。

細部規則來看，多子女家庭的職工，在申請貸款時至少要有一名子女為未成年人。個人的最高貸款限額為人民幣 60 萬元，繳存補充住房公積金的，最高貸款限額在上述限額基礎上再增加 12 萬元。家庭的最高貸款限額則為人民幣 120 萬元，繳存補充住房公積金的，最高貸款限額在上述限額基礎上再增加 24 萬元。

先前，上海個人和家庭首購者，住房公積金最高貸款限額分別為人民幣 50 萬元和人民幣 100 萬元，若有補充住房公積金，則最高貸款限額為人民幣 60 萬元和人民幣 120 萬元。

另一方面，新政策也提出，符合上海市租賃提取規定的多子女家庭，可以按照實際房租支出來提取住房公積金來支付。

近期除了上海外，廣東潮州、河南省、貴州貴陽等地出也紛紛推出住房公積金的支持政策，像是提高貸款額度、支持多子女家庭購房、支持提取住房公積金來支付頭期款等。

業內人士認為，優化並提升住房公積金政策是中國各城市支持住房消費、剛性和改善性住房需求的重要措施之一，從短期來看，各城市預期將持續結合自身公積金使用的實際情況來施行相應的政策。