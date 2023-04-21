盤中速報 - Insight Enterprises Inc.(NSIT-US)股價急跌至120.0800元，跌幅達6.15%

Insight Enterprises Inc.(NSIT-US)截至台北時間21日21:45股價下跌7.87美元，報120.0800美元，跌幅6.15%，成交量72,287（股），盤中最高價127.4150美元、最低價120.0800美元。

美股指數盤中表現

Insight Enterprises Inc.(NSIT-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.83%
  • 近 1 月：-7.75%
  • 近 3 月：+15.99%
  • 近 6 月：+48%
  • 今年以來：+27.61%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+17.18%

$11,718

原投組報酬率

+7.56%

$10,756

投組標的成分

  • 40%

    偉訓

    3032

  • 20%

    華孚

    6235

  • 20%

    資通

    2471

  • 10%

    沛波

    6248

  • 10%

    台中銀TAROBO機器人量化中國基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞