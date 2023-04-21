盤中速報 - Insight Enterprises Inc.(NSIT-US)股價急跌至120.0800元，跌幅達6.15%

Insight Enterprises Inc.(NSIT-US)截至台北時間21日21:45股價下跌7.87美元，報120.0800美元，跌幅6.15%，成交量72,287（股），盤中最高價127.4150美元、最低價120.0800美元。
美股指數盤中表現
Insight Enterprises Inc.(NSIT-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.83%
- 近 1 月：-7.75%
- 近 3 月：+15.99%
- 近 6 月：+48%
- 今年以來：+27.61%
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