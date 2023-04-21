盤中速報 - Surgery Partners Inc(SGRY-US)股價大漲至39.8450元，漲幅達5.69%

Surgery Partners Inc(SGRY-US)截至台北時間21日21:45股價上漲2.145美元，報39.8450美元，漲幅5.69%，成交量74,912（股），盤中最高價40.1700美元、最低價38.8800美元。
美股指數盤中表現
Surgery Partners Inc(SGRY-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.97%
- 近 1 月：+19.08%
- 近 3 月：+14.24%
- 近 6 月：+43.51%
- 今年以來：+35.32%
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