盤中速報 - Surgery Partners Inc(SGRY-US)股價大漲至39.8450元，漲幅達5.69%

Surgery Partners Inc(SGRY-US)截至台北時間21日21:45股價上漲2.145美元，報39.8450美元，漲幅5.69%，成交量74,912（股），盤中最高價40.1700美元、最低價38.8800美元。

美股指數盤中表現

Surgery Partners Inc(SGRY-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.97%
  • 近 1 月：+19.08%
  • 近 3 月：+14.24%
  • 近 6 月：+43.51%
  • 今年以來：+35.32%

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