盤中速報 - Candel Therapeutics Inc(CADL-US)股價急跌至1.3675元，跌幅達5.03%

Candel Therapeutics Inc(CADL-US)截至台北時間21日21:31股價下跌0.0725美元，報1.3675美元，跌幅5.03%，成交量763（股），盤中最高價1.3700美元、最低價1.3675美元。
美股指數盤中表現
Candel Therapeutics Inc(CADL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.68%
- 近 1 月：-4.73%
- 近 3 月：-40.76%
- 近 6 月：-4.73%
- 今年以來：-21.23%
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