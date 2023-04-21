盤中速報 - BioRestorative Therapies Inc(BRTX-US)股價大漲至3.9500元，漲幅達5.05%

BioRestorative Therapies Inc(BRTX-US)截至台北時間21日21:42股價上漲0.19美元，報3.9500美元，漲幅5.05%，成交量7,231（股），盤中最高價3.9500美元、最低價3.7800美元。
美股指數盤中表現
BioRestorative Therapies Inc(BRTX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.53%
- 近 1 月：+20.9%
- 近 3 月：+24.5%
- 近 6 月：+14.63%
- 今年以來：+36.73%
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