盤中速報 - Medicenna Therapeutics Corp(MDNA-US)股價大漲至0.6299元，漲幅達5.48%

Medicenna Therapeutics Corp(MDNA-US)截至台北時間21日21:40股價上漲0.0327美元，報0.6299美元，漲幅5.48%，成交量4,014（股），盤中最高價0.6299美元、最低價0.5900美元。
美股指數盤中表現
Medicenna Therapeutics Corp(MDNA-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.96%
- 近 1 月：+10.57%
- 近 3 月：+4.08%
- 近 6 月：-22.71%
- 今年以來：+35.2%
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