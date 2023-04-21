盤中速報 - MIND Technology Inc(MIND-US)股價急跌至0.6053元，跌幅達8.95%

MIND Technology Inc(MIND-US)截至台北時間21日21:43股價下跌0.0595美元，報0.6053美元，跌幅8.95%，成交量55,197（股），盤中最高價0.6500美元、最低價0.5333美元。
美股指數盤中表現
MIND Technology Inc(MIND-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.38%
- 近 1 月：+49.36%
- 近 3 月：+21.1%
- 近 6 月：+3.23%
- 今年以來：+39.16%
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