盤中速報 - MIND Technology Inc(MIND-US)股價急跌至0.6053元，跌幅達8.95%

MIND Technology Inc(MIND-US)截至台北時間21日21:43股價下跌0.0595美元，報0.6053美元，跌幅8.95%，成交量55,197（股），盤中最高價0.6500美元、最低價0.5333美元。

美股指數盤中表現

MIND Technology Inc(MIND-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+16.38%
  • 近 1 月：+49.36%
  • 近 3 月：+21.1%
  • 近 6 月：+3.23%
  • 今年以來：+39.16%

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