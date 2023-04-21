盤中速報 - Ideanomics Inc(IDEX-US)股價急跌至0.0438元，跌幅達6.81%

Ideanomics Inc(IDEX-US)截至台北時間21日21:45股價下跌0.0032美元，報0.0438美元，跌幅6.81%，成交量23,815,138（股），盤中最高價0.0465美元、最低價0.0400美元。
美股指數盤中表現
Ideanomics Inc(IDEX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-41.83%
- 近 1 月：-56.88%
- 近 3 月：-73.89%
- 近 6 月：-80.87%
- 今年以來：-71.34%
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