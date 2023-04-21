盤中速報 - Ensysce Biosciences Inc(ENSC-US)股價急跌至3.8500元，跌幅達6.1%

Ensysce Biosciences Inc(ENSC-US)截至台北時間21日21:41股價下跌0.25美元，報3.8500美元，跌幅6.1%，成交量14,589（股），盤中最高價3.9367美元、最低價3.8500美元。
美股指數盤中表現
Ensysce Biosciences Inc(ENSC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.05%
- 近 1 月：+631.36%
- 近 3 月：+505.17%
- 近 6 月：+2038.76%
- 今年以來：+446.67%
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