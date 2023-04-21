盤中速報 - Bullfrog AI Holdings Inc(BFRG-US)股價急跌至7.8000元，跌幅達10.76%

Bullfrog AI Holdings Inc(BFRG-US)截至台北時間21日21:45股價下跌0.94美元，報7.8000美元，跌幅10.76%，成交量713,504（股），盤中最高價8.5900美元、最低價7.5900美元。
美股指數盤中表現
Bullfrog AI Holdings Inc(BFRG-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+56.07%
- 近 1 月：+244.09%
- 近 3 月：+83.61%
- 近 6 月：+83.61%
- 今年以來：+83.61%
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Bullfrog AI Holdings Inc(BFRG-US)歷史漲跌幅
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+11.20%
$11,120
原投組報酬率
+5.66%
$10,566
投組標的成分
40%
3032
20%
6235
20%
2471
10%
6248
10%