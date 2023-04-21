盤中速報 - Bogota Financial Corp(BSBK-US)股價大漲至9.3100元，漲幅達8.89%

Bogota Financial Corp(BSBK-US)截至台北時間21日21:41股價上漲0.76美元，報9.3100美元，漲幅8.89%，成交量205（股），盤中最高價9.3100美元、最低價8.5900美元。
美股指數盤中表現
Bogota Financial Corp(BSBK-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.78%
- 近 1 月：-15.87%
- 近 3 月：-24.24%
- 近 6 月：-21.46%
- 今年以來：-21.74%
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