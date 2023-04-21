盤中速報 - Nemaura Medical Inc(NMRD-US)股價大漲至0.9100元，漲幅達5.81%

Nemaura Medical Inc(NMRD-US)截至台北時間21日21:30股價上漲0.05美元，報0.9100美元，漲幅5.81%，成交量619（股），盤中最高價0.9100美元、最低價0.9100美元。
美股指數盤中表現
Nemaura Medical Inc(NMRD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.29%
- 近 1 月：+19.82%
- 近 3 月：-56.53%
- 近 6 月：-60.66%
- 今年以來：-49.36%
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