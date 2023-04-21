盤中速報 - Smith-Midland Corp.(SMID-US)股價急跌至16.9200元，跌幅達5.79%

Smith-Midland Corp.(SMID-US)截至台北時間21日21:44股價下跌1.04美元，報16.9200美元，跌幅5.79%，成交量2,297（股），盤中最高價17.7500美元、最低價16.9200美元。
美股指數盤中表現
Smith-Midland Corp.(SMID-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.93%
- 近 1 月：-1.97%
- 近 3 月：-13.03%
- 近 6 月：-23.57%
- 今年以來：-12.39%
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