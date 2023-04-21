盤中速報 - Quest Resource Holding Corp(QRHC-US)股價急跌至5.1200元，跌幅達5.01%

Quest Resource Holding Corp(QRHC-US)截至台北時間21日21:44股價下跌0.27美元，報5.1200美元，跌幅5.01%，成交量41,645（股），盤中最高價5.6500美元、最低價5.0100美元。

美股指數盤中表現

Quest Resource Holding Corp(QRHC-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.07%
  • 近 1 月：-12.21%
  • 近 3 月：-12.21%
  • 近 6 月：-32.2%
  • 今年以來：-11.78%

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