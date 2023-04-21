盤中速報 - Onconova Therapeutics Inc(ONTX-US)股價大漲至0.8000元，漲幅達12.68%

Onconova Therapeutics Inc(ONTX-US)截至台北時間21日21:45股價上漲0.09美元，報0.8000美元，漲幅12.68%，成交量323,102（股），盤中最高價0.8400美元、最低價0.7805美元。

美股指數盤中表現

Onconova Therapeutics Inc(ONTX-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.09%
  • 近 1 月：+1.59%
  • 近 3 月：-15.54%
  • 近 6 月：+0.16%
  • 今年以來：+8.56%

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