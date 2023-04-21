盤中速報 - American Rebel Holdings Inc(AREB-US)股價急跌至0.1448元，跌幅達8.3%

American Rebel Holdings Inc(AREB-US)截至台北時間21日21:41股價下跌0.0131美元，報0.1448美元，跌幅8.3%，成交量72,360（股），盤中最高價0.1458美元、最低價0.1421美元。
美股指數盤中表現
American Rebel Holdings Inc(AREB-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.15%
- 近 1 月：-9.2%
- 近 3 月：-23.75%
- 近 6 月：-45.5%
- 今年以來：-18.09%
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