盤中速報 - Fulcrum Therapeutics Inc(FULC-US)股價大漲至2.6110元，漲幅達5.28%

Fulcrum Therapeutics Inc(FULC-US)截至台北時間21日21:45股價上漲0.131美元，報2.6110美元，漲幅5.28%，成交量38,591（股），盤中最高價2.6540美元、最低價2.5000美元。

美股指數盤中表現

Fulcrum Therapeutics Inc(FULC-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1%
  • 近 1 月：-28.12%
  • 近 3 月：-80.36%
  • 近 6 月：-55.23%
  • 今年以來：-65.93%

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