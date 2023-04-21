盤中速報 - Ocuphire Pharma Inc(OCUP-US)股價急跌至5.2300元，跌幅達15.1%

Ocuphire Pharma Inc(OCUP-US)截至台北時間21日21:45股價下跌0.93美元，報5.2300美元，跌幅15.1%，成交量401,802（股），盤中最高價5.9900美元、最低價5.2000美元。
美股指數盤中表現
Ocuphire Pharma Inc(OCUP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.29%
- 近 1 月：+65.15%
- 近 3 月：+60%
- 近 6 月：+171.37%
- 今年以來：+74.5%
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