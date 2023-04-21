盤中速報 - Bluejay Diagnostics Inc(BJDX-US)股價大漲至0.3580元，漲幅達7.38%

Bluejay Diagnostics Inc(BJDX-US)截至台北時間21日21:30股價上漲0.0246美元，報0.3580美元，漲幅7.38%，成交量111（股），盤中最高價0.3580美元、最低價0.3580美元。
美股指數盤中表現
Bluejay Diagnostics Inc(BJDX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.92%
- 近 1 月：-37.04%
- 近 3 月：-30.65%
- 近 6 月：-58.14%
- 今年以來：-10.74%
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