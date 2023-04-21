盤中速報 - Science 37 Holdings Inc(SNCE-US)股價大漲至0.3600元，漲幅達5.45%

Science 37 Holdings Inc(SNCE-US)截至台北時間21日21:44股價上漲0.0186美元，報0.3600美元，漲幅5.45%，成交量27,764（股），盤中最高價0.3600美元、最低價0.3412美元。

美股指數盤中表現

Science 37 Holdings Inc(SNCE-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-11.46%
  • 近 1 月：+2.09%
  • 近 3 月：-18.64%
  • 近 6 月：-73.53%
  • 今年以來：-17.77%

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