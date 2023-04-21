盤中速報 - Sonoma Pharmaceuticals Inc.(SNOA-US)股價急跌至0.9800元，跌幅達6.67%

Sonoma Pharmaceuticals Inc.(SNOA-US)截至台北時間21日21:41股價下跌0.07美元，報0.9800美元，跌幅6.67%，成交量12,374（股），盤中最高價1.0300美元、最低價0.9800美元。
美股指數盤中表現
Sonoma Pharmaceuticals Inc.(SNOA-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.06%
- 近 1 月：+0.96%
- 近 3 月：-14.63%
- 近 6 月：-48.28%
- 今年以來：-6.25%
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