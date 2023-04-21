盤中速報 - Unity Biotechnology Inc(UBX-US)股價大漲至2.2600元，漲幅達6.1%

Unity Biotechnology Inc(UBX-US)截至台北時間21日21:44股價上漲0.13美元，報2.2600美元，漲幅6.1%，成交量16,514（股），盤中最高價2.2700美元、最低價2.1400美元。
美股指數盤中表現
Unity Biotechnology Inc(UBX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.23%
- 近 1 月：-37.54%
- 近 3 月：-50.58%
- 近 6 月：-31.07%
- 今年以來：-22.26%
最新相關新聞
Unity Biotechnology Inc(UBX-US)截至台北時間21日21:44股價上漲0.13美元，報2.2600美元，漲幅6.1%，成交量16,514（股），盤中最高價2.2700美元、最低價2.1400美元。
美股指數盤中表現
Unity Biotechnology Inc(UBX-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.39%
$12,039
原投組報酬率
+13.74%
$11,374
投組標的成分
40%
3032
20%
6235
20%
2471
10%
6248
10%