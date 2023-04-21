盤中速報 - Mogo Inc (Sub Voting)(MOGO-US)股價大漲至0.7100元，漲幅達5.33%

Mogo Inc (Sub Voting)(MOGO-US)截至台北時間21日21:30股價上漲0.0359美元，報0.7100美元，漲幅5.33%，成交量4,990（股），盤中最高價0.7100美元、最低價0.7100美元。

美股指數盤中表現

Mogo Inc (Sub Voting)(MOGO-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-11.18%
  • 近 1 月：+17.85%
  • 近 3 月：-17.95%
  • 近 6 月：-13.63%
  • 今年以來：+24.01%

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