盤中速報 - Mogo Inc (Sub Voting)(MOGO-US)股價大漲至0.7100元，漲幅達5.33%

Mogo Inc (Sub Voting)(MOGO-US)截至台北時間21日21:30股價上漲0.0359美元，報0.7100美元，漲幅5.33%，成交量4,990（股），盤中最高價0.7100美元、最低價0.7100美元。
美股指數盤中表現
Mogo Inc (Sub Voting)(MOGO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.18%
- 近 1 月：+17.85%
- 近 3 月：-17.95%
- 近 6 月：-13.63%
- 今年以來：+24.01%
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