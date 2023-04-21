盤中速報 - Heart Test Laboratories Inc(HSCS-US)股價大漲至1.0786元，漲幅達5.75%

Heart Test Laboratories Inc(HSCS-US)截至台北時間21日21:41股價上漲0.0586美元，報1.0786美元，漲幅5.75%，成交量5,173（股），盤中最高價1.1000美元、最低價1.0786美元。

美股指數盤中表現

Heart Test Laboratories Inc(HSCS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-9.93%
  • 近 1 月：+8.64%
  • 近 3 月：+30.91%
  • 近 6 月：-39.44%
  • 今年以來：+25.48%

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