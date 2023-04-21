盤中速報 - 5E Advanced Materials Inc(FEAM-US)股價急跌至4.5000元，跌幅達5.96%

5E Advanced Materials Inc(FEAM-US)截至台北時間21日21:44股價下跌0.285美元，報4.5000美元，跌幅5.96%，成交量18,241（股），盤中最高價4.6900美元、最低價4.4900美元。

美股指數盤中表現

5E Advanced Materials Inc(FEAM-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-14.71%
  • 近 1 月：-19.31%
  • 近 3 月：-54.56%
  • 近 6 月：-57.2%
  • 今年以來：-39.28%

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