盤中速報 - Borqs Technologies Inc(BRQS-US)股價急跌至0.2325元，跌幅達6.74%

Borqs Technologies Inc(BRQS-US)截至台北時間21日21:30股價下跌0.0168美元，報0.2325美元，跌幅6.74%，成交量29,536（股），盤中最高價0.2325美元、最低價0.2325美元。

美股指數盤中表現

Borqs Technologies Inc(BRQS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.37%
  • 近 1 月：+5.64%
  • 近 3 月：-22%
  • 近 6 月：-59.79%
  • 今年以來：+19.8%

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