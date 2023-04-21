盤中速報 - Altamira Therapeutics Ltd(CYTO-US)股價急跌至1.0414元，跌幅達5.33%

Altamira Therapeutics Ltd(CYTO-US)截至台北時間21日21:44股價下跌0.0586美元，報1.0414美元，跌幅5.33%，成交量143,887（股），盤中最高價1.0734美元、最低價1.0400美元。

美股指數盤中表現

Altamira Therapeutics Ltd(CYTO-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-17.29%
  • 近 1 月：-21.43%
  • 近 3 月：-78.76%
  • 近 6 月：+235.78%
  • 今年以來：-77.32%

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