台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 04/21
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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8038  長園科       04/21  上櫃增資    04/17-04/19       255   33.50     33.50  元富       01     04/20    444761
2884  玉山金       04/24  上市增資    04/18-04/20     68000   20.00     20.00  福邦       02     04/21   1187286

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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