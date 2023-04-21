盤中速報 - Predictive Oncology Inc(POAI-US)股價急跌至0.2627元，跌幅達6.11%

Predictive Oncology Inc(POAI-US)截至台北時間21日02:14股價下跌0.0171美元，報0.2627美元，跌幅6.11%，成交量1,276,179（股），盤中最高價0.2849美元、最低價0.2529美元。

美股指數盤中表現

Predictive Oncology Inc(POAI-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.56%
  • 近 1 月：-17.71%
  • 近 3 月：-34.16%
  • 近 6 月：-1.86%
  • 今年以來：-8.74%

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.96%

$12,996

原投組報酬率

+19.99%

$11,999

投組標的成分

  • 40%

    星通

    3025

  • 20%

    茂迪

    6244

  • 20%

    乙盛-KY

    5243

  • 10%

    宏觀

    6568

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞