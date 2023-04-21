盤中速報 - Predictive Oncology Inc(POAI-US)股價急跌至0.2627元，跌幅達6.11%

Predictive Oncology Inc(POAI-US)截至台北時間21日02:14股價下跌0.0171美元，報0.2627美元，跌幅6.11%，成交量1,276,179（股），盤中最高價0.2849美元、最低價0.2529美元。
美股指數盤中表現
Predictive Oncology Inc(POAI-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.56%
- 近 1 月：-17.71%
- 近 3 月：-34.16%
- 近 6 月：-1.86%
- 今年以來：-8.74%
最新相關新聞
Predictive Oncology Inc(POAI-US)截至台北時間21日02:14股價下跌0.0171美元，報0.2627美元，跌幅6.11%，成交量1,276,179（股），盤中最高價0.2849美元、最低價0.2529美元。
美股指數盤中表現
Predictive Oncology Inc(POAI-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.96%
$12,996
原投組報酬率
+19.99%
$11,999
投組標的成分
40%
3025
20%
6244
20%
5243
10%
6568
10%