盤中速報 - Iovance Biotherapeutics Inc(IOVA-US)股價急跌至5.5350元，跌幅達5.38%

Iovance Biotherapeutics Inc(IOVA-US)截至台北時間20日21:45股價下跌0.315美元，報5.5350美元，跌幅5.38%，成交量265,981（股），盤中最高價5.7300美元、最低價5.5300美元。
美股指數盤中表現
Iovance Biotherapeutics Inc(IOVA-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.74%
- 近 1 月：-9.44%
- 近 3 月：-5.03%
- 近 6 月：-33.6%
- 今年以來：-8.45%
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