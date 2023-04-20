盤中速報 - Nauticus Robotics Inc(KITT-US)股價大漲至2.5600元，漲幅達5.35%

Nauticus Robotics Inc(KITT-US)截至台北時間20日21:45股價上漲0.13美元，報2.5600美元，漲幅5.35%，成交量41,022（股），盤中最高價2.6000美元、最低價2.5000美元。

美股指數盤中表現

Nauticus Robotics Inc(KITT-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-12%
  • 近 1 月：-20.13%
  • 近 3 月：-27.11%
  • 近 6 月：-42.52%
  • 今年以來：-35.29%

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  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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