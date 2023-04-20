盤中速報 - CSI Compressco LP - Units(CCLP-US)股價大漲至1.2500元，漲幅達5.04%

CSI Compressco LP - Units(CCLP-US)截至台北時間20日21:35股價上漲0.06美元，報1.2500美元，漲幅5.04%，成交量22,344（股），盤中最高價1.2500美元、最低價1.2500美元。
美股指數盤中表現
CSI Compressco LP - Units(CCLP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.85%
- 近 1 月：+3.48%
- 近 3 月：-16.2%
- 近 6 月：-4.03%
- 今年以來：-10.53%
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