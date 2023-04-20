盤中速報 - GreenLight Biosciences Inc(GRNA-US)股價急跌至0.3480元，跌幅達5.72%

GreenLight Biosciences Inc(GRNA-US)截至台北時間20日21:42股價下跌0.0211美元，報0.3480美元，跌幅5.72%，成交量49,259（股），盤中最高價0.3680美元、最低價0.3287美元。
美股指數盤中表現
GreenLight Biosciences Inc(GRNA-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.21%
- 近 1 月：-11.57%
- 近 3 月：-64.85%
- 近 6 月：-80.78%
- 今年以來：-68.72%
最新相關新聞
GreenLight Biosciences Inc(GRNA-US)截至台北時間20日21:42股價下跌0.0211美元，報0.3480美元，跌幅5.72%，成交量49,259（股），盤中最高價0.3680美元、最低價0.3287美元。
美股指數盤中表現
GreenLight Biosciences Inc(GRNA-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.27%
$11,627
原投組報酬率
+8.31%
$10,831
投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
3704
10%
6235
10%