盤中速報 - GreenLight Biosciences Inc(GRNA-US)股價急跌至0.3480元，跌幅達5.72%

GreenLight Biosciences Inc(GRNA-US)截至台北時間20日21:42股價下跌0.0211美元，報0.3480美元，跌幅5.72%，成交量49,259（股），盤中最高價0.3680美元、最低價0.3287美元。

美股指數盤中表現

GreenLight Biosciences Inc(GRNA-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-17.21%
  • 近 1 月：-11.57%
  • 近 3 月：-64.85%
  • 近 6 月：-80.78%
  • 今年以來：-68.72%

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  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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