盤中速報 - Jerash holdings (US) Inc(JRSH-US)股價大漲至4.7700元，漲幅達5.07%

Jerash holdings (US) Inc(JRSH-US)截至台北時間20日21:35股價上漲0.23美元，報4.7700美元，漲幅5.07%，成交量795（股），盤中最高價4.7700美元、最低價4.4900美元。
美股指數盤中表現
Jerash holdings (US) Inc(JRSH-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.25%
- 近 1 月：-6.19%
- 近 3 月：+7.06%
- 近 6 月：+11.25%
- 今年以來：+16.97%
最新相關新聞
Jerash holdings (US) Inc(JRSH-US)截至台北時間20日21:35股價上漲0.23美元，報4.7700美元，漲幅5.07%，成交量795（股），盤中最高價4.7700美元、最低價4.4900美元。
美股指數盤中表現
Jerash holdings (US) Inc(JRSH-US)歷史漲跌幅
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+12.96%
$11,296
原投組報酬率
+6.52%
$10,652
投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
3704
10%
6235
10%