盤中速報 - Jerash holdings (US) Inc(JRSH-US)股價大漲至4.7700元，漲幅達5.07%

Jerash holdings (US) Inc(JRSH-US)截至台北時間20日21:35股價上漲0.23美元，報4.7700美元，漲幅5.07%，成交量795（股），盤中最高價4.7700美元、最低價4.4900美元。

美股指數盤中表現

Jerash holdings (US) Inc(JRSH-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.25%
  • 近 1 月：-6.19%
  • 近 3 月：+7.06%
  • 近 6 月：+11.25%
  • 今年以來：+16.97%

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    4979

  • 20%

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    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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