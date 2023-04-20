盤中速報 - Assembly Biosciences Inc(ASMB-US)股價大漲至1.1900元，漲幅達6.73%

Assembly Biosciences Inc(ASMB-US)截至台北時間20日21:41股價上漲0.075美元，報1.1900美元，漲幅6.73%，成交量15,918（股），盤中最高價1.1900美元、最低價1.1200美元。
美股指數盤中表現
Assembly Biosciences Inc(ASMB-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+36.01%
- 近 1 月：-9.35%
- 近 3 月：-25.67%
- 近 6 月：-27.6%
- 今年以來：-14.23%
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