盤中速報 - Assembly Biosciences Inc(ASMB-US)股價大漲至1.1900元，漲幅達6.73%

Assembly Biosciences Inc(ASMB-US)截至台北時間20日21:41股價上漲0.075美元，報1.1900美元，漲幅6.73%，成交量15,918（股），盤中最高價1.1900美元、最低價1.1200美元。

美股指數盤中表現

Assembly Biosciences Inc(ASMB-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+36.01%
  • 近 1 月：-9.35%
  • 近 3 月：-25.67%
  • 近 6 月：-27.6%
  • 今年以來：-14.23%

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    4979

  • 20%

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    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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