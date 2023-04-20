盤中速報 - Xenetic Biosciences Inc(XBIO-US)股價急跌至0.5000元，跌幅達6.98%

Xenetic Biosciences Inc(XBIO-US)截至台北時間20日21:43股價下跌0.0375美元，報0.5000美元，跌幅6.98%，成交量13,175（股），盤中最高價0.5000美元、最低價0.4601美元。
美股指數盤中表現
Xenetic Biosciences Inc(XBIO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.61%
- 近 1 月：+20.49%
- 近 3 月：+17.43%
- 近 6 月：+1.57%
- 今年以來：+81.69%
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