盤中速報 - Nexalin Technology Inc(NXL-US)股價大漲至0.8399元，漲幅達8.36%

Nexalin Technology Inc(NXL-US)截至台北時間20日21:33股價上漲0.0648美元，報0.8399美元，漲幅8.36%，成交量100（股），盤中最高價0.8399美元、最低價0.8399美元。
美股指數盤中表現
Nexalin Technology Inc(NXL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.76%
- 近 1 月：-25.93%
- 近 3 月：-19.99%
- 近 6 月：-38.93%
- 今年以來：+6.81%
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