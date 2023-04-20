盤中速報 - Nexalin Technology Inc(NXL-US)股價大漲至0.8399元，漲幅達8.36%

Nexalin Technology Inc(NXL-US)截至台北時間20日21:33股價上漲0.0648美元，報0.8399美元，漲幅8.36%，成交量100（股），盤中最高價0.8399美元、最低價0.8399美元。

美股指數盤中表現

Nexalin Technology Inc(NXL-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.76%
  • 近 1 月：-25.93%
  • 近 3 月：-19.99%
  • 近 6 月：-38.93%
  • 今年以來：+6.81%

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  • 20%

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    4979

  • 20%

    合勤控

    3704

  • 10%

    華孚

    6235

  • 10%

    GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元

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