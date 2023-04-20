盤中速報 - Snow Lake Resources Ltd(LITM-US)股價急跌至1.8800元，跌幅達6%

Snow Lake Resources Ltd(LITM-US)截至台北時間20日21:42股價下跌0.12美元，報1.8800美元，跌幅6%，成交量6,533（股），盤中最高價1.9500美元、最低價1.8800美元。

美股指數盤中表現

Snow Lake Resources Ltd(LITM-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.26%
  • 近 1 月：+6.38%
  • 近 3 月：-19.35%
  • 近 6 月：-0.99%
  • 今年以來：-12.28%

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  • 10%

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